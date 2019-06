Seminario: Cosa cambia per le imprese di pulizia con lo Sblocca cantieri e i nuovi CAM?

Il 4 luglio 2019 Punto 3 organizza – in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e ART-ER – un seminario sul decreto cosiddetto “Sblocca Cantieri” convertito in Legge, durante il quale sarà presentata anche la bozza dei contenuti dei CAM Servizi di Pulizia. Si tratta di due importanti aggiornamenti per le imprese di pulizia alla luce dei quali si rafforzano gli strumenti di sostenibilità (Ecolabel UE, EMAS) in grado di favorire l’offerta di servizi ad alto contenuto ambientale e di accrescerne la competitività nel mercato.

Nello specifico si parlerà di Ecolabel UE del servizio di pulizia, con un focus sulle attività di verifica pre e post assegnazione del marchio, dei vantaggi di registrare EMAS un’impresa di servizi e verranno presentate le bozze dei nuovi CAM del cleaning professionale (civile e sanitario) che andranno ad aggiornare quelli attualmente in vigore. L’evento sarà l’occasione per fare il punto su questi temi con le Istituzioni in ambito nazionale, regionale e locale: Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna.

Verranno date indicazioni alle Stazioni Appaltanti e alle imprese su come applicare i CAM alla luce degli obblighi stabiliti dall’articolo 34 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016).

Media partner GSA News

A chi si rivolge

Imprese di pulizia

Stazioni appaltanti (ambito civile e sanitario)

Aziende produttrici del cleaning professionale

Dealer

Partecipazione gratuita previa registrazione (entro il 28/06)

