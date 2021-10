Rating di legalità: Copma conferma il massimo punteggio

La società ferrarese ha ottenuto tre stelle nelle valutazioni dell’AGCM

Copma, società cooperativa ferrarese attiva nel settore delle sanificazioni, ha ottenuto il massimo punteggio (tre stelle) nel rinnovo del rating di legalità concesso dall’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il massimo risultato certifica che l’azienda non solo è aderente ai requisiti di base previsti dal regolamento, ma che ha sviluppato volontariamente una serie di procedure e protocolli finalizzati ad incrementare il suo impegno in termini di eticità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

“L’ottenimento del massimo risultato del rating di legalità non fa che confermare il percorso che abbiamo tracciato in questi 50 anni di attività – Dichiara Silvia Grandi, Presidente di Copma – Da sempre la nostra azienda si ispira ai principi cooperativi fondati sulla solidarietà, la trasparenza e il rispetto della legalità. Promuoviamo in maniera costante questi valori insieme a tutti i nostri stakeholders: dai nostri dipendenti, ai nostri clienti, dalle comunità all’interno delle quali operiamo, fino all’ambiente e il patrimonio naturale e culturale del nostro Paese”.