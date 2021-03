Mattioli (ANIP Confindustria) designato presidente della EFCI

Lorenzo Mattioli, attuale presidente di ANIP Confindustria e di Confindustria Servizi HCFS, è designato come prossimo presidente della EFCI – European Cleaning and Facility Services Industry – il soggetto che riunisce le associazioni europee di imprese appartenenti dal comparto dei servizi integrati rappresentando oltre 4 milioni di addetti in Europa ed un fatturato che, solo per l’Italia, è triplicato negli ultimi anni.

“E’ un onore – dichiara Mattioli – rappresentare in Europa le istanze di un settore importantissimo, ancor più oggi con l’emergenza Covid a testimoniarne l’insostituibilità, la resilienza, il coraggio. E’ un riconoscimento per l’Italia e le imprese del comparto che rappresentano una eccellenza riconosciuta, arrivato in una giornata particolare come la festa dell’unità italiana, e perciò ancor più ricco di significato”. Attualmente in carica è lo spagnolo Juan Díez de los Ríos, cui succederà Mattioli nel 2022 sino al 2025.