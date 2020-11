Magister: corso on line sui contratti pubblici

Sei appuntamenti in diretta streaming con giudici amministrativi, avvocati ed esperti di contratti pubblici

Fondazione Scuola Nazionale Servizi organizza un corso on line che approfondirà i profili amministrativi, contabili e penali legati al tema dei contratti pubblici, esaminando le ultime novità normative e giurisprudenziali.

Il corso è rivolto a:- Imprenditori, direzione, uffici legali e uffici gare di imprese di servizi e forniture e Personale pubbliche amministrazioni che si occupa di contratti pubblici.

Durante le lezioni sarà possibile intervenire con quesiti e approfondimenti da parte dei partecipanti.

Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

PROGRAMMA DEL CORSO

20 novembre 2020

dalle ore 9,30 alle ore 13

L’anomalia dell’offerta: l’incrocio pericoloso di questioni di diritto amministrativo, giuslavoristico, economico. Il punto della giurisprudenza e le strategie di gara

– L’elaborazione dell’offerta in ottica “giustificazioni” e le giustificazioni in ottica “difesa giurisdizionale”.

Avv. Paola Rea, studio legale “Brugnoletti & Associati”

– I singoli istituti giuslavoristici: criticità ed opportunità.

Dott. Luca Mariani, consulente del lavoro, studio di consulenza del lavoro e fiscale “Arlati Ghislandi”

Coordina l’Avv. Arnaldo Tinarelli, giurista d’impresa

27 novembre 2020

dalle ore 9,30 alle ore 13

Il diritto penale che impatta sulla gara ed i riflessi sulla fase esecutiva del contratto.

La legittimità delle modifiche contrattuali in fase esecutiva: interesse pubblico ed opportunità commerciali

– Normativa penale e contratti pubblici: la nuova formulazione del reato di abuso d’ufficio e le fattispecie di reato che impattano sulle procedure.

Dott. Fabio Taormina, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

– La centralità della fase esecutiva: dall’opportunità commerciale per soddisfare l’interesse pubblico (anche in relazione al nuovo panorama sanitario), agli effetti duraturi degli errori (riflessi nel contratto in corso e nelle gare future).

Avv. Massimiliano Brugnoletti, studio legale “Brugnoletti & Associati”

Coordina la Dott.ssa Rossella Giusa

4 dicembre 2020

dalle ore 9,30 alle ore 13

Le novità del “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/20, convertito in legge n. 120/20) sulle gare pubbliche: dagli affidamenti sotto-soglia, alle disposizioni transitorie

– Gli affidamenti sotto-soglia: il nuovo “affidamento diretto” e le modifiche delle gare sotto le soglie europee.

Dott.ssa Rossella Giusa, Advisor gare pubbliche

– Approfondimento sugli affidamenti sopra soglia, sulla nuova disciplina antimafia e sulle disposizioni transitorie di rilevante interesse.

Dott. Claudio Contessa, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Coordina l’Avv. Massimiliano Brugnoletti

11 dicembre 2020

dalle ore 9,30 alle ore 13

Accesso agli atti. La nuova responsabilità amministrativa e il RUP: la portata innovativa del “Decreto Semplificazioni”

– La rivoluzione in materia di accesso agli atti e la loro incidenza sui ricorsi giurisdizionali: le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 10/2020, n. 12/2020 e n. 19/2020.

Dott. Umberto Realfonzo, Consigliere di Stato, Presidente del TAR Abruzzo

– “Decreto Semplificazioni”: la nuova responsabilità amministrativa e il RUP. È vera rivoluzione copernicana?

Dott. Claudio Galtieri, già Procuratore Generale della Corte dei Conti

Coordina la dott.ssa Rossella Giusa

15 gennaio 2021

dalle ore 9,30 alle ore 13

L’assetto variabile della “sicurezza del lavoro” e della “responsabilità delle imprese”

– La “nuova” sicurezza del lavoro al tempo della pandemia.

Dott. Luca Barbieri, consulente aziendale, studio di consulenza del lavoro e fiscale “Arlati Ghislandi”

– La novità del Decreto Semplificazioni sulle esclusioni dalle gare: le violazioni “non definitivamente accertate” in materia di imposte, tasse e contributi. Focus sulla nuova formulazione dell’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Dott. Luca Barbieri, consulente aziendale, studio di consulenza del lavoro e fiscale “Arlati Ghislandi” e Dott.ssa Rossella Giusa, Advisor Gare Pubbliche

Coordina il dott.Cesare Grassi, Fondazione Scuola Nazionale Servizi

22 gennaio 2021

dalle ore 9,30 alle ore 13

La posizione della giurisprudenza su illecito professionale e centrali di acquisto

– L’illecito professionale e le gare pubbliche: la posizione della giurisprudenza. Focus sull’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020 sul rapporto tra l’illecito professionale e la falsa dichiarazione.

Dott.ssa Brunella Bruno, Consigliere TAR Lazio

– MEPA e strumenti telematici di acquisto. Il sistema di acquisto di beni e servizi della P.A: il punto della giurisprudenza e le prospettive future.

Dott.ssa Maria Pia Santoro, Autorità Nazionale Anticorruzione

Coordina l’Avv. Massimiliano Brugnoletti

Maggiori informazioni sul corso e le modalità di iscrizione e accesso possono essere richieste scrivendo a: info@scuolanazionaleservizi.it oppure telefonando al n° 339.8387644