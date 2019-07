Luci ed ombre dello Sblocca cantieri e Decreto crescita

Sblocca cantieri e Decreto crescita rappresentano una reale opportunità per far ripartire l’economia? I due provvedimenti tracciano la giusta strada per la crescita e lo sviluppo di territori e imprese? Se ne parla lunedì 8 luglio a Napoli in occasione del seminario organizzato da Legacoop Produzione e Servizi, con il contributo di Consorzio Integra, CNS e Conscoop, per analizzare luci ed ombre delle ultime disposizioni adottate dal Legislatore con l’obiettivo di favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese.

L’evento, presieduto da Loredana Durante, membro della presidenza di Legacoop Produzione e Servizi e della presidenza di Legacoop nazionale, è aperto dai saluti di Anna Ceprano, Presidente Legacoop Campania, Federica Brancaccio, Presidente Acen (Associazione Costruttori Edili Napoli) e Fabrizio Bolzoni, Direttore Legacoop Produzione e Servizi.

Dopo l’intervento introduttivo di Paolo Laguardia, Responsabile Mezzogiorno Legacoop Produzione e Servizi, la parola a Marco Mingrone, responsabile ufficio legislativo di Legacoop Produzione e Servizi e agli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Paolo Vosa per analizzare i due provvedimenti ritenuti tra i più importanti per la vita economica del Paese: il decreto Sblocca Cantieri, ora convertito nella legge n. 55/2019, e il decreto Crescita, il cui testo della legge di conversione, già approvato alla Camera, dovrà essere approvato dal Senato in via definitiva entro il 29 giugno 2019.

Che impatto avranno i due provvedimenti sull’economia e sul mercato? Quali gli effetti sulle imprese e sul mondo del lavoro? A queste domande provano a dare una risposta nel corso della mattinata insieme a Monica Fantini Presidente Conscoop, Alessandro Hinna Presidente Consiglio di Gestione CNS, Vincenzo Onorato Presidente Consiglio di Gestione Consorzio Integra, Tiziana Bocchi Segretaria Confederale UIL e ai Senatori Salvatore Margiotta e Agostino Santillo.

Previsto al termine dei lavori l’intervento di Massimo Garavaglia, Viceministro dell’Economia e delle Finanze; affidate a Carlo Zini, Presidente Legacoop Produzione e Servizi, le conclusioni dell’evento.

