L’app Idealservice Rifiuto Zero ha ottenuto la qualifica AGID SaaS

L’ app Idealservice Rifiuto Zero ha ottenuto l’importante qualificazione dall’Agenzia Digitale Italiana “AGID”, volta a far sì che le pubbliche amministrazioni possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità. Le qualificazioni assicurano che i servizi Saas (Software As A Service) per il Cloud della PA siano sviluppati e forniti secondo i criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici. Per ottenere la qualifica, i fornitori devono rispondere a una serie di requisiti fissati dalla circolare AGID n. 3 del 9 aprile 2018, tra i quali ricordiamo:

la sicurezza applicativa;

la disponibilità di un adeguato supporto tecnico per il cliente;

la trasparenza e la disponibilità di informazioni dettagliate e aggiornate sulle modalità di erogazione del servizio e di esportazione dei dati;

la disponibilità di incident report, statistiche e strumenti di monitoraggio;

un insieme minimo di livelli di servizio garantiti obbligatori;

la protezione dei dati e la portabilità in tutte le fasi di avanzamento della fornitura;

l’interoperabilità mediante opportune API;

l’esportabilità dei propri dati in un formato interoperabile verso un’altra piattaforma, per ridurre il rischio di dipendenza esclusiva della PA dal fornitore (lock in).

La app è scaricabile da Google Play o da Apple Store.

Scheda Idealservice Rifiuto Zero nel registro AGID: https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1678