Kärcher ha stabilito un nuovo record di vendite nel 2018

Con 2,525 miliardi di euro, Alfred Kärcher SE & Co. KG ha stabilito un nuovo record di vendite per l’anno finanziario 2018. Un incremento del 1,0% rispetto all’anno precedente e del 5,5% se si considera l’effetto valuta ed altri effetti non ricorrenti. Ben l’85% del fatturato è stato prodotto fuori dalla Germania. Questa crescita ha avuto riflessi anche sul numero di assunzioni che nel 2018 sono salite di 700 unità, per un totale di ben 13.027 dipendenti. Degli oltre 3000 prodotti in portfolio, ben 100 sono stati lanciati nel 2018.

L’azienda – che vanta filiali in 70 paesi e ben 728 Kärcher Center nel mondo – ha inoltre registrato 632 brevetti, presentando 52 nuove domande. ” Abbiamo investito lo scorso anno 126 milioni di euro in modo continuativo nel futuro della nostra società ” afferma il CEO Hartmut Jenner. “Nel 2019, introdurremo la prima piattaforma digitale al mondo che consenta la pulizia su richiesta”,continua,il cosiddetto “Cleaning on Demand” consente agli addetti alle pulizie degli edifici di controllare in modo intelligente i processi di pulizia. La tecnologia delle batterie è altrettanto importante per il futuro: quest’anno Kärcher lancerà una piattaforma molto potente che consente di utilizzare le stesse batterie per dispositivi commerciali e consumer.

L’impegno per la cultura e la società

Dalla Germania al Messico in Israele, Kärcher ha ripulito un totale di 17 monumenti storici tra cui il coro della Cattedrale di Ulm, la facciata esterna della Galleria d’Arte Contemporanea della Hamburger Kunsthalle (nella foto), una fontana d’arte presso il Museo Nazionale di Antropologia del Messico e la facciata esterna della Chiesa del Redentore a Gerusalemme. Nell’ambito sociale, la società ha sostenuto SOS Villaggi dei bambini in Germania e all’estero con dispositivi e donazioni in denaro. Insieme al Global Nature Fund, sono state costruite altre centrali a filtro verde per il trattamento delle acque reflue in Colombia, Nicaragua, Messico e Paraguay per le comunità dei villaggi.

