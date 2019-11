ISSA North America torna a Las Vegas

ISSA North America è l’evento principale per i professionisti del settore delle pulizie negli States: il 18-21 novembre prossimi, nel centro congressi di Las Vegas, produttori, distributori, responsabili delle strutture, imprenditori e addetti alle pulizie residenziali si riuniranno per condividere le informazioni, le tendenze del mercato, l’innovazione dei prodotti di centinaia di fornitori leader nell’area espositiva.

I visitatori, inoltre, potranno acquisire competenze pratiche durante i moltissimi seminari formativi e avere numerose opportunità di networking. Un’enorme spazio espositivo è il marchio di fabbrica di qualsiasi ISSA Show, e quest’anno non è diverso. Sono previsti oltre 16.000 partecipanti in rappresentanza di 67 paesi e oltre 600 espositori. I visitatori, per una migliore pianificazione all’interno della fiera, possono usufruire di visite guidate di gruppo con l’acquisto di un pass per tutti gli accessi, a partire dal 19 novembre tra le 8:30 e le 10.

Issa, con questa edizione, celebra i 10 anni dell’Innovation Award che presenterà le nuove tecnologie smart e soluzioni innovative di prodotto.

https://show.issa.com/