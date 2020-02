ISS riceve la certificazione Top Employers

ISS, fondata a Copenaghen nel 1901, è cresciuta fino a diventare una delle aziende leader a livello mondiale nell’erogazione di Servizi di Facility management. Competenza e professionalità hanno permesso a ISS di essere la prima azienda di Facility al mondo a ottenere la certificazione Top Employers Italia 2020.

Che cos’è Top Employers Italia

Riconoscere ambienti di lavoro che, attraverso la valorizzazione delle persone, fanno crescere il business: sì perché il profitto viaggia pari passo con il modo in cui i datori di lavoro e il management trattano i propri collaboratori. È questo il senso della Certificazione Top Employers, che ha reso noti i nomi delle 113 aziende italiane premiate, certificate eccellenti per condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti in formazione e sviluppo, attenzione alla crescita professionale e personale delle persone.

Tra queste, 41 hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2020, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno 5 paesi europei. Un terzo livello di Certificazione, Top Employers Global, è riservata alle aziende certificate in almeno 20-25 paesi di più Continenti. Le aziende Top Employers Global 2020 sono 13. In 12 anni le aziende certificate Top Employers Italia sono aumentate del 304% (28 nel 2009 -113 nel 2020).

La Certificazione Top Employers viene rilasciata dopo un processo di analisi e valutazione basato su dati oggettivi e documentazione d’appoggio. Vengono analizzate e valutate le condizioni di lavoro esaminando oltre 600 Best Practice relative a 10 macro aree in ambito HR (risorse umane).

