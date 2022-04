Interclean Amsterdam 2022, le anticipazioni

Dal 10 al 13 maggio Interclean Amsterdam 2022 aprirà nuovamente le sue porte ai professionisti della pulizia e dell’igiene con oltre 600 espositori internazionali. Alla fiera saranno presenti le più recenti soluzioni, tendenze e sviluppi per l’intero settore, tutto in un unico spazio.

L’Innovation Lab e gli Innovation Awards

L’Innovation Lab è lo spazio dedicato all’innovazione: una piattaforma per la presentazione di prodotti, soluzioni e tecnologie che si alterneranno a sessioni di formazione gratuite, tra cui il talk show quotidiano Interclean Inside su sostenibilità, digitalizzazione, efficienza e innovazione.

Healthcare Cleaning LAB – dimostrazioni dal vivo e dibattiti

Nell’Healthcare Cleaning LAB si potranno trovare prodotti e suggerimenti in materia di pulizia specifici per il settore sanitario e si terranno dimostrazioni dal vivo in ambiente. Oltre allo spazio per le dimostrazioni, c’è anche l’Healthcare Cleaning Lab Theatre, dove ogni giorno si terranno presentazioni su diversi argomenti concernenti la pulizia e la prevenzione delle infezioni. I temi principali saranno affrontati nel corso di tre dibattiti durante i quali gli esperti si scambieranno opinioni sui meriti e i benefici di tecnologie e soluzioni come i TNT, gli UVC e la qualità dell’aria.

Healthcare Cleaning Forum – igiene ambientale: uno sguardo al futuro

L’Healthcare Cleaning Forum dell’Interclean si terrà per la seconda volta al RAI di Amsterdam il 12 maggio 2022. Il programma è stato definito in collaborazione con Clean Hospitals®. Tema centrale di questa giornata internazionale saranno la pulizia e l’igiene come parte della prevenzione delle infezioni negli ospedali e nei centri di lungo degenza. La quota di partecipazione all’Healthcare Cleaning Forum è di € 75 (IVA inclusa) per il programma completo, incluso il pranzo e l’ingresso a Interclean Amsterdam.

Hackathon: Promuovere la digitalizzazione e attrarre nuovi (giovani) talenti

Mentre la digitalizzazione è destinata a trasformare il settore, la sua rapida crescita ha messo in luce un problema chiave, il divario nelle competenze digitali tra i professionisti della pulizia e quelli di altri settori. Per attirare l’attenzione su questo tema, l’11 maggio 2022 a Interclean interverranno 10 squadre di 5 membri ciascuna provenienti da tutto il mondo per dar prova della loro capacità di risoluzione dei problemi. La sfida ruoterà attorno allo sviluppo di un concetto applicativo per il personale addetto alle pulizie, in base a un problema quotidiano concreto. I visitatori potranno aggirarsi tra le postazioni di lavoro, parlare con le squadre, seguire i loro progressi e condividere le loro impressioni sui loro concetti.

Robot Arena – robot e cobot

La rivoluzione robotica nel settore della pulizia sta continuando grazie all’uso sempre maggiore di macchine di pulizia automatizzate e autonome al suo interno. L’ultima tendenza sono i cobot, con robot e umani che lavorano insieme per svolgere il lavoro nel modo più efficiente possibile. Nella Robot Arena i visitatori potranno sperimentare direttamente i vantaggi dell’uso di robot e cobot per creare una strategia di pulizia più efficiente.

Zero Waste Dome

Saranno presentate diverse soluzioni per differenziare, raccogliere, tritare, pressare e compostare i materiali oltre a esempi di circolarità e di chiusura del ciclo tramite il riutilizzo dei rifiuti. Ogni giorno, esperti in differenziazione dei rifiuti, attrezzature ambientali e sostenibilità nella catena di approvvigionamento illustreranno le tendenze attuali e future.Il programma della Zero Waste Dome è stato sviluppato in collaborazione con la Zero Waste Foundation.

Facility Inspiration Event

Il Facility Inspiration Event (FIE) ha lo scopo di fornire una guida e aggiornare i Facility Manager sulle iniziative da prendere per lo sviluppo di strategie e nell’approvvigionamento dei servizi e delle dotazioni di pulizia. Obiettivo dell’evento è aiutare i responsabili a individuare le soluzioni più giuste per ogni specifica iniziativa sulla base delle innovazioni di settore. Qui si potranno seguire sessioni stimolanti di un’ora a cui seguiranno percorsi a tema sull’innovazione. I visitatori possono scegliere di partecipare a un tour guidato all’interno della fiera Interclean, oppure seguirne uno “fai-da-te” tramite la piattaforma e l’app CleanConnect. Dopo le varie sessioni, i partecipanti saranno invitati a partecipare a un pranzo che darà loro l’opportunità di porre domande agli esperti, scambiare idee ed esperienze con altri Facility Manager e ricavarne un’ulteriore ispirazione che li aiuti ad affrontare questi temi.

La registrazione a Interclean Amsterdam è gratuita fino al 24 aprile 2022. A partire dal 25 aprile sarà prevista una quota di registrazione. La registrazione è sempre gratuita per gli invitati degli espositori. https://www.intercleanshow.com/amsterdam/register/