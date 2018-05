Interclean 2018, un appuntamento imperdibile per il cleaning professionale

Interclean Amsterdam 2018 apre i battenti nella città dei mulini a vento dal 15 al 18 maggio e offre un’opportunità unica ai visitatori che desiderano avere una panoramica globale completa del settore della pulizia e dell’igiene professionale.

Distribuita in 12 aree espositive, ospiterà oltre 850 espositori provenienti da più di 40 paesi. Oltre alle dimostrazioni che si terranno in diverse aree del centro fieristico RAI, si potrà assistere ad alcune dimostrazioni di prodotto anche negli stand delle varie aziende presenti. Vi sarà anche un’ampia zona all’aperto dedicata alla pulizia di esterni, alla pulizia ad alta pressione e delle finestre, con dimostrazioni dal vivo.

Tre i nuovi segmenti: Laundry, Waste solutions e Healthcare che andranno a completare l’evento aggiungendo nuove funzionalità, come il padiglione On-Premise Laundry (OPL), lo Zero Waste LAB e l‘Healthcare LAB.

L’Interclean Stage (situato nella sala Elicium Ballroom) sarà il punto centrale per la condivisione della conoscenza e le opportunità di networking. Durante una serie di sessioni gratuite si esploreranno temi come l’innovazione, nuovi regolamenti e standard, e la partecipazione alla crescente economia circolare. L’Interclean Stage ospiterà anche il simposio sulla pulizia nella sanità (Healthcare Cleaning Satellite Symposium), in programma per il 17 maggio.

Come ormai da tradizione, Interclean verrà inaugurata con una speciale cerimonia per premiare i risultati eccezionali con l’assegnazione del premio Interclean Innovation Award (15 maggio).

Interclean Amsterdam 2018 è pronta per essere l’edizione più grande e migliore, e il luogo ideale per scoprire le innovazioni che diventeranno il futuro del settore.

https://www.intercleanshow.com