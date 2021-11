Cleaning Management: inaugurato il Corso di Alta Formazione

E’ stato inaugurato, lo scorso 11 novembre, al Kilometrorosso a Bergamo il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management che vede Afidamp partner organizzativo di SdM Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo, con Fra.Mar, AIISA e Scuola Nazionale Servizi. Giunto alla seconda edizione il corso si pone l’obiettivo di formare manager qualificati che siano capaci di gestire una squadra eterogenea di collaboratori interfacciandosi sia con il committente che con l’impresa e favorendo lo scambio di relazioni tra questi. Il Cleaning manager avrà una grande responsabilità che è quella del controllo del risultato: infatti non è soltanto importante fare le pulizie ma farle bene in modo tale da garantire un risultato che sia garanzia di salute. La pandemia ci ha insegnato l’importanza per il benessere delle persone di vivere e lavorare in ambienti sanificati. Un monito da non dimenticare.

Hanno portato il proprio saluto istituzionale Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo; Sergio Cavalieri, Direttore del Corso – Università degli Studi di Bergamo; Daniela Andreini, Vice Direttore SdM – Scuola di Alta Formazione; Paola Piantoni, Direttore Generale di Confindustria Bergamo; Loredana Poli, Assessore all’istruzione, università e formazione del Comune di Bergamo; Stefania Verrienti, Direttore di Afidamp e Francesco Maffeis, Presidente di Fra.Mar Spa.

A seguire, nel corso di una tavola rotonda moderata da Chiara Lupi, Direttore editoriale di Edizione Este sì è discusso sul tema “Il ruolo della gestione del cleaning negli ambienti civili e industriali come prevenzione sanitaria e sicurezza sul lavoro”. Insieme al Direttore di Afidamp, Stefania Verrienti, ne hanno parlato Massimo Giupponi, Direttore Generale ATS Provincia di Bergamo; Giampaolo Maccarini, Presidente ANMIL Bergamo; Ariela Benigni, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerche Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri; Simone Maffeis, Amministratore Delegato Fra.Mar Spa; Emanuele Dovere, Vice Direttore del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management.

E’ emerso come oggi figure professionali di questo tipo siano importanti in tutti i settori dalla pubblica amministrazione alle aziende private. Un percorso formativo fondamentale, reso possibile dalla collaborazione di tanti attori, a livello associativo e a livello aziendale. La prevenzione, tema fondamentale del nostro sistema sanitario, si effettua anche grazie alla pulizia e all’igiene.

“Durante le fasi critiche della pandemia – ha sottolineato Stefania Verrienti– tutti coloro che operano nel settore delle pulizie professionali hanno lavorato in condizioni difficili, dando però sempre il massimo. Siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario, collaborando anche alla prevenzione e alla gestione dei virus. Ora vogliamo che questo straordinario diventi normale, permettendo che il tema dell’igiene e della sanificazione venga sempre trattato con attenzione, proprio perché determinante nel processo di prevenzione delle malattie di qualunque genere”.