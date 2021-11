Il valore della sostenibilità della catena di fornitura

Continua l’indagine di GSA sulle certificazioni che questa volta si occupa del sistema di monitoraggio EcoVadis.

Le prestazioni ambientali, sociali ed etiche – o sostenibilità – sono oggi un fattore essenziale per le aziende intelligenti e la catena di fornitura è la leva più importante per un impatto positivo. In molti settori industriali il rating è diventato un prerequisito fondamentale per ricevere l’approvazione come fornitore. Dal 2007 EcoVadis valuta le pratiche ambientali e sociali delle aziende basandosi su standard riconosciuti a livello mondiale – fra cui la Global Reporting Initiative (GRI) e lo United Nations Global Compact – e supervisionati da un comitato scientifico internazionale.

Le valutazioni sono fatte in quattro classi di valutazione di Bronzo, Argento, Oro e Platino. L’impegnativo audit comprende 21 indicatori nei quattro temi principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e degli appalti sostenibili. La suite di intelligence sulla sostenibilità EcoVadis abbraccia l’intero spettro della gestione dei rischi e delle prestazioni in materia di sostenibilità, con uno screening e una mappatura dei rischi della catena di fornitura su vasta scala, scorecard affidabili con valutazioni attuabili e una gestione completa di audit e miglioramenti. Ma quali sono vantaggi della soluzione EcoVadis per le aziende?

Il sistema di monitoraggio EcoVadis soddisfa tutte le esigenze di comprensione e di gestione delle performance RSI in modo chiaro, completo ed efficace. In particolare:

CAPIRE

– ricevere il feedback sulle prassi aziendali RSI con valutazioni su 4 temi (ambiente, sociale, etica e catena logistica) e l’indicazione dettagliata dei punti di forza e delle opportunità di miglioramento;

– confrontare le performance aziendali con le prassi di settore. Qual è il posizionamento della vostra azienda rispetto alla concorrenza?

COMUNICARE

– riutilizzare i risultati EcoVadis per le richieste di tutti i clienti e rendicontazione continua con più clienti;

– utilizzare strumenti di comunicazione avanzati per evidenziare le buone prassi dell’azienda, ad esempio con il rapporto aziendale dettagliato o con il logo del livello di riconoscimento RSI [solo versione Premium]

MIGLIORARE

– stabilire le priorità delle vostre azioni con una Scorecard che evidenzia le principali opportunità di miglioramento;

– gestire i piani di miglioramento direttamente online. Condividerli con i clienti e ottenere i loro feedback

AGGIORNARE

– adottare un processo di miglioramento continuo con una valutazione annuale delle performance RSI;

– accedere a informazioni aggiornate sulle performance RSI.

Dopo l’invio del questionario, gli esperti RSI analizzeranno le risposte e i documenti giustificativi. I risultati dell’analisi saranno poi raccolti in una Scorecard dedicata e accessibile online.