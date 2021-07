Formula Servizi: “Rinnovo contratto assolutamente necessario”

Formula Servizi commenta con soddisfazione l’intesa raggiunta venerdì 9 luglio, tra le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che prevede per 600mila lavoratrici e lavoratori addetti delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi il rinnovo del contratto nazionale a decorrere da luglio 2021.

“ Il contratto di lavoro era fermo da 7 anni, ha dichiarato Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi – in un comparto che è diventato sempre più essenziale per la salute delle persone e per la salubrità degli ambienti. E’ da questi atti concreti che passa la dignità del lavoro.”

“Formula Servizi ha sempre sostenuto queste istanze: infatti abbiamo anche previsto per il 2020, in mancanza di accordo, il riconoscimento straordinario di 0,30 euro per ogni ora lavorata, che ha comportato per la cooperativa uno stanziamento di oltre 800 mila euro. Un impegno concreto che la cooperativa ha messo in campo come ristoro per il mancato rinnovo oltre che come riconoscimento straordinario per la complessità delle attività che i lavoratori hanno dovuto affrontare soprattutto nel primo periodo di avvento della pandemia”.