Fase 2, Anip-Confindustria, abolizione IRAP fondamentale per ripartire

“Le imprese Italiane in questo momento hanno bisogno di interventi diretti senza troppa burocrazia, abbiamo chiesto come compagine confindustriale l’abolizione dell’IRAP. Ha ragione il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi nel chiedere una riduzione del carico fiscale e il superamento della fase degli aiuti a pioggia. Si tratta di una misura necessaria per favorire la ripartenza del Paese. Ne sono consapevoli le imprese dei Servizi che auspiscano, in questa fase emendativa, la traduzione in un atto concreto da parte del legislatore. Se manca l’operatività dell’intero corpo delle imprese, se tutti i comparti economici non avranno pari opportunità di ripresa, anche i Servizi con il loro mezzo milione di addetti rischiano di arretrare. L’Italia non può permettersi questo: un Paese senza lavoro sarebbe un paese senza servizi, senza cura e con il rischio della pandemia incombente”.

Lo dichiara in una nota il presidente di Anip-Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) Lorenzo Mattioli.