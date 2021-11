Falpi riconferma il premio EMAS Ecolabel UE

Il 28 Ottobre scorso presso la Fiera Ecomondo di Rimini, si è svolta la cerimonia di conferimento dei premi EMAS Ecolabel UE: Falpi riconferma la vittoria “per la migliore innovazione progettuale – per la riduzione dell’impatto ambientale”. L’azienda aggiunge questo ulteriore riconoscimento alla sua eco-storia, orgogliosa di essere, da sempre, paladina di una cultura sostenibile ed eco-friendly.

Tutti questi passi verso un futuro “sostenibile” attestano come per Falpi sia decisivo coniugare l’innovazione tecnologica, la raffinatezza, la qualità e il rispetto per l’ambiente. Per questo motivo si può affermare che il concept alla base di ogni progetto Falpi è lo sviluppo del prodotto in Eco-Design.

In quest’ultima edizione del premio Emas Ecolabel UE è stato premiato Kubi Ecolabel, presentato ufficialmente durante la fiera Issa Pulire a Verona. Un carrello che garantisce elevate performance, assicurando gli stessi standard dei modelli Kubi ormai conosciuti dal mondo del cleaning, caratterizzate da un basso impatto ambientale.

Questo premio conferma un impegno consolidato e riconosciuto e che i prodotti Falpi, sostenibili e certificati, sono da considerarsi delle eccellenze Made in Italy.