Il Facility management in Italia: il mercato pubblico, il mercato privato.

L’attenzione crescente all’efficienza e alla qualità dei servizi “no core” ha enfatizzato negli ultimi anni il ruolo del Facility Management (FM) considerato ormai non solo una modalità di gestione finalizzata al controllo e alla riduzione dei costi di gestione delle attività di supporto bensì una leva strategica nella gestione aziendale complessiva.

In questo scenario, OSSIF (Centro di Ricerca dell’ABI sulla Sicurezza), in collaborazione con il CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l’Edilizia e il Territorio) e Terotec (Laboratorio per l’innovazione della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani e immobiliari) organizzano il Convegno: “Il Facility management in Italia. il mercato pubblico, il mercato privato. Innovazione e nuove frontiere del mercato pubblico e privato” a Roma, il 17 aprile 2019.

Nel corso del Convegno verranno presentati due rapporti di ricerca: il primo, realizzato dal CRESME, sulla città digitale; il secondo, curato da OSSIF, sul mercato del FM nel settore bancario.