Essere un’azienda sostenibile è possibile

Chiara Mio è Professoressa ordinaria di Economia aziendale presso il Dipartimento di Management dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia.

Nel suo ultimo libro, L’azienda sostenibile, afferma che un’azienda può definirsi sostenibile se crea valore diffuso nel tempo, se coinvolge il territorio e gli stakeholder, dandosi obiettivi chiari e misurabili.

Il rispetto delle persone e dell’ambiente deve essere al centro dell’impresa che guarda al futuro. Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in carico da tutti.

Una lettura consigliata anche perchè in ogni capitolo si fa riferimento alle conoscenze più recenti sui temi trattati e vengono presentati in sintesi alcuni casi aziendali come esempi virtuosi di approcci alla sotenibilità.

Editore: Laterza

Collana: Universale Laterza

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 1 aprile 2021 euro 14