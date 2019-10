Ecco i vincitori degli European Cleaning & Hygiene Awards 2019

Gli European Cleaning Hygiene Awards sono stati assegnati durante la cena di gala che si è svolta il 17 ottobre scorso, nella magnifica The Church House di Londra. I prestigiosi riconoscimenti fondati da European Cleaning Journal e organizzati da Environment Media Group, riconoscono gli standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale e sono gli unici premi paneuropei. Come per la precedente edizione, GSA è stata media partner per l’Italia.

Ecco i vincitori per categoria:

Miglior uso delle tecnologie da parte delle imprese di servizi

Swiss Post Real Estate Management and Services

Investimento in termini di formazione (sponsorizzato da Greenspeed)

Derrycourt

Eccellenza nelle partnership cliente/impresa

Principle Cleaning Services, 30 St Mary Axe

Sostenibilità – migliori prassi (sponsorizzato da Werner & Mertz, greencare Professional)

Incentive QAS

Impegno per le diversità (sponsorizzato da Principle Cleaning Services)

Facilicom/Buitengewoon

Migliore iniziativa per elevare il profilo della pulizia professionale (sponsorizzato da Ceris Burns International)

Lucart

Innovazione tecnologica dell’anno

Adlatus/Killis

Leader dell’anno

Gerlinde Troestl, Markas

Premio alla stella nascente (sponsorizzato da Jangro)

Sol Amorim, Principle

A far parte della giuria la direttrice dell’European Cleaning Journal Michelle Marshall, Lynn Webster, direttore di Lynn Webster Consultants (Regno Unito), Juan Diez de los Rios de San Juan, presidente dell’European Cleaning & Facility Services Industry (EFCI), e Frank Veneman, direttore dell’Associazione per le pulizie Research (VSR) (Paesi Bassi).

Gli sponsor di questa edizione sono stati RAI Amsterdam, Ceris Burns International, Diversey, Greenspeed, i-team Global, Jangro, Principle Cleaning, Werner & Mertz, greencare Professional, Truvox International, Vectair Systems e Vermop Salmon.

https://www.echawards.com/