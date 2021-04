Detergenza: l’imballaggio oggi per il nostro domani

L’emergenza Covid ha investito in forma importante tutto il settore della detergenza, dal cleaning domestico a quello I&I. Le nuove istanze della assoluta priorità di pulizia ed igiene nei nostri ambienti hanno portato ad un aumento esponenziale dei consumi insieme ad una forte spinta alla innovazione dei prodotti per il cleaning.

TKS, editore e organizzatore di eventi, dopo il primo appuntamento dedicato ai Biocidi in detergenza dello scorso febbraio, annuncia un webinar che si svolgerà il prossimo 4 maggio, alle ore 15, con una durata massima di 2 ore sull’ innovazione che vede il packaging in primo piano sia per quanto riguarda i contenitori dei vari prodotti che il loro coinvolgimento nelle fasi di smaltimento, riciclo e riutilizzo in una visione sempre più dinamica di sostenibilità ambientale. Esperti del settore forniranno un aggiornamento tecnologico e regolatorio.

Per partecipare clicca QUI