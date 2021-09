Un innovativo modello nella gestione del cleaning: intelligenza artificiale che ottimizza tempi e costi

Service Key, azienda leader in Italia nel settore del Facility Management, ha portato un esempio concreto di innovazione sul palco di ISSA Pulire Lab, il progetto nato con lo scopo di condividere esperienze, novità e competenze in ambito Cleaning.

Un percorso iniziato nel 2018 nel quale l’azienda padovana ha continuato a investire soprattutto durante il periodo incerto della pandemia. L’attenzione ai costi e alla salute, concetti che solitamente vengono analizzati separatamente, rappresenta ora il binomio più attuale di cui discutere.

Un progetto in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dei sistemi industriali dell’Università di Padova e con Adhox, start up innovativa specializzata in BIM e trasformazione digitale, che ha permesso a Service Key di sviluppare un’interessante attività di ricerca basata sulle tecnologie Data Driven e sull’Intelligenza Artificiale applicata al servizio di pulizia.

I dati, protagonisti indiscussi del cambiamento, se raccolti efficacemente consentono di ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi. Cosa significa nel concreto? Cambiare prospettiva.

Silvia Chiorlin, Project Manager di Service Key, ha presentato il progetto in occasione della XXV edizione di Issa Pulire, fiera internazionale della pulizia e sanificazione professionale spiegando che: “Il progetto si sviluppa attraverso la creazione di un sistema di strumenti e software in grado di monitorare e raccogliere i dati, elaborarli grazie al lavoro di un algoritmo di machine learning in grado effettuare misure, analisi e test e traducendoli in azioni”.

L’analisi dei dati attraverso l’Intelligenza Artificiale permette di entrare nel mercato con un nuovo modello di business, basato sulle effettive esigenze del cliente e determinato da un piano di interventi customizzato. Un esempio è lo smart working che, prevedendo un’occupazione parziale dei locali impegnati, permette di focalizzare i servizi di pulizia solo nelle postazioni effettivamente prenotate, riducendo sensibilmente gli sprechi e la forza lavoro.

Una nuova sfida per Service Key, una nuova opportunità di generare valore per il settore.