Da Lucart un nuovo progetto per l’economia circolare

Lucart, azienda tra i leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta tissue, airlaid e carta monolucide, conosciuta per i brand Tenderly, Lucart Professional, Tutto Pannocarta e Grazie Natural, presenterà a Ecomondo “Newpal”, il nuovo progetto di economia circolare realizzato in partnership con CPR System, che chiude completamente il cerchio del recupero dei contenitori per bevande tipo Tetra Pak® innovando il settore dello stampaggio delle plastiche riciclate.

Il progetto verrà presentato mercoledì 27 ottobre alle ore 11:30 presso lo stand B3-015 ad Ecomondo, la fiera internazionale dedicata all’economia circolare e sostenibile.