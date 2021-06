Corso di Alta formazione in cleaning management

E’ in partenza la II Edizione del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management, percorso formativo ideato dall’Università degli Studi di Bergamo, che vede coinvolta Afidamp nella definizione della programmazione e nelle attività di docenza.

Il Corso intende fornire le conoscenze relative ai metodi, alle tecniche e agli strumenti per la gestione delle attività connesse alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti commerciali, lavorativi e civili, offrendo una panoramica sulle principali tecnologie attualmente disponibili nel mondo del pulito.

Un percorso innovativo, che si rivolge a un pubblico ampio: responsabili e addetti al marketing e alla gestione di servizi di cleaning management di aziende operanti nel settore del pulito; addetti al facility management di aziende industriali e ospedaliere, della grande distribuzione e dei servizi; addetti alla manutenzione di aziende industriali; responsabili commerciali di aziende fornitrici di tecnologie del pulito; responsabili e addetti degli uffici gare d’appalto della Pubblica Amministrazione.

Il corso vede, in questa sua seconda edizione, un notevole incremento delle ore di formazione che da 70 diventano 120 e che, grazie all’apporto di Afidamp, andranno ad affrontare più nello specifico i temi della sanificazione, gli strumenti tradizionali e innovativi presenti sul mercato, le corrette metodologie, il controllo del risultato, ecc. Le lezioni saranno erogate in modalità mista (a distanza e in presenza), e si svolgeranno il giovedì e il venerdì ogni 4 settimane a partire dal 21 ottobre 2021.

Il Corso è realizzato con il contributo di Fra.Mar e con il supporto di Fondazione Scuola Nazionale Servizi e AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici).

È possibile effettuare l’iscrizione al corso attraverso la pagina web dedicata https://sdm.unibg.it/corso/corso-cleaning-management/. Gli associati Afidamp potranno usufruire di uno sconto del 20% sul costo complessivo del corso.

AVVIO CORSO: ottobre 2021

TERMINE CORSO: maggio 2022

CALENDARIO: due incontri al mese, giovedì e venerdì per l’intera giornata

SEDE: Campus di Ingegneria, via Einstein, 2 Dalmine (BG)/Kilometro Rosso, via Stezzano 87 Bergamo

Lunedì 21 giugno 2021 alle ore 17.00 il corso verrà presentato tramite un Virtual Open Day.

Per registrarsi all’evento cliccare sul seguente link: Virtual Open Day