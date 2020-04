Coronavirus: Formula Servizi riconosce l’impegno dei lavoratori di pulizie

Aiuto concreto di Formula Servizi ai propri lavoratori. Alla luce dell’impegno particolare richiesto alle lavoratrici e ai lavoratori dell’ambito pulizie e logistica sanitarie in virtù delle emergenze che di giorno in giorno si presentano, delle soluzioni specifiche che è necessario mettere in atto e dell’incremento di prestazioni a cui la cooperativa sta facendo fronte dall’arrivo della pandemia mondiale del coronavirus, ha deciso di riconoscere lo sforzo compiuto mettendo a disposizione dei lavoratori una premialità commisurata alla media delle ore di lavoro svolte nei mesi di marzo e aprile 2020.

Beneficiari della premialità, cui va tutto il ringraziamento da parte della Cooperativa, sono le operatrici e gli operatori impegnati negli ospedali COVID, magazzino Clavr e squadre speciali di sanificazione, in forza almeno dal mese di febbraio 2020, nelle aree territoriali Asl Romagna, AV4 Fermo, AV5 Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

