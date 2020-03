Coronavirus, ANIP-Confindustria: ascoltate le imprese dei servizi di pulizia, igiene e sanificazione

“Bene la decisione del premier Conte di rendere disponibili in maniera gratuita ai lavoratori i dispositivi di sicurezza individuale: obiettivo raggiunto anche grazie alla mobilitazione del comparto dei Servizi che chiede da giorni maggiore attenzione per i lavoratori che sono in prima linea negli interventi di sanificazione e pulizia che in maniera massiccia sono in corso nel Paese.

L’emergenza coronavirus ha reso chiara l’importanza di sanificare gli ambienti, pensiamo in particolare a quelli ospedalieri, per salvaguardare la salute di utenti, pazienti, e il lavoro delle stesse imprese che operano senza sosta per garantire la salubrità e la sicurezza dell’Italia. Un ulteriore passo avanti affinchè gli interventi di sanificazione, pulizia e igiene siano considerati interventi di tipo sanitario, garantendo sicurezza ai lavoratori e massima operatività alle imprese dei Servizi che in Italia occupano circa mezzo milione di lavoratori. Da loro, da chi per forza di cose non può usufruire del lavoro a distanza, in questo momento dipende l’uscita del Paese da questo tunnel che preoccupa tutti”.