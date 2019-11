CleanExpo PULIRE Mosca: si è chiusa con successo la 21esima edizione della fiera russa

Grande successo per CleanExpo PULIRE Mosca , la principale fiera locale del settore delle pulizie professionali , che si è tenuta dal 29 al 31 ottobre scorso e giunta alla 21esima edizione.

La mostra è organizzata da MVK (International Exhibition Company), uno dei 10 principali organizzatori russi di fiere e fa parte della rete globale di ISSA Pulire Network – formata da Issa, l’associazione mondiale dell’industria della pulizia professionale e da AfidampFAB, l’associazione di categoria italiana che rappresenta i produttori del comparto cleaning. Per la sua importanza, CleanExpo PULIRE Mosca è sostenuta anche dal Dipartimento del Commercio e dei Servizi di Mosca.

L’edizione 2019 ha registrato un riscontro straordinario. Lo spazio espositivo ha raggiunto i 6000 mq., con l’adesione di 155 aziende – 53 per la prima volta – di 15 paesi: Bielorussia, Gran Bretagna, Ungheria, Germania, Islanda, Spagna, Italia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Polonia, Stati Uniti, Turchia, Francia e Sri Lanka. Record anche per il numero di visitatori: hanno partecipato oltre 4.700 specialisti del settore provenienti dalla Russia e dai paesi della CSI (Comunità Stati Indipendenti).

Per molti marchi di fama mondiale, la mostra è diventata un modo per inserirsi nel mercato russo, alla ricerca di nuovi distributori, rivenditori e altri potenziali clienti. Molte le novità presentate: attrezzature all’avanguardia, prodotti per la pulizia e l’igiene professionali, ma anche per lavaggio a secco e lavanderia.

L’appuntamento è per la prossima edizione, che si svolgerà dal 7 al 19 novembre 2020, sempre al Crocus Expo di Mosca.