Afidamp a ISSA PULIRE 2021 tra cultura e formazione

Il mondo del cleaning professionale si ritrova finalmente in presenza a Verona dal 7 al 9 settembre. L’occasione è l’edizione 2021 di PULIRE, manifestazione organizzata da ISSA che si rivolge a tutto il comparto. Nell’ambito della manifestazione Afidamp sarà presente con uno spazio importante, al padiglione 6 stand D2/1 dedicato a momenti di incontro e di confronto con il mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dei fornitori.

L’intenso vissuto del 2020 e dei primi mesi del 2021, che hanno visto Afidamp protagonista in molti tavoli istituzionali, si traduce in diversi progetti che verranno raccontati e presentati nel corso della manifestazione, nell’anno in cui l’associazione celebra il proprio 40° anniversario, che verrà festeggiato proprio durante il primo giorno della fiera, il 7 settembre.

Di particolare interesse il nuovo approfondimento sul tema dei CAM, a tre mesi dall’entrata in vigore; le indagini sul settore produzione e distribuzione, realizzate in collaborazione con CERVED, il Focus sul Piano Transizione 4.0 e gli aggiornamenti dedicati al settore delle Macchine.

Nel corso della manifestazione, nell’area Teatro, verrà inoltre presentato il Tavolo permanente pulizie professionali e sanificazione, nuovo organismo che riunisce le principali associazioni di categoria. Si farà inoltre il punto sulla situazione degli incentivi per il settore del cleaning professionale.

Un altro fiore all’occhiello è la presentazione del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.

Ci sarà la tradizionale consegna dei riconoscimenti al Senior Member e al Best Member. Il primo riconoscimento viene attribuito agli associati storici che hanno mostrato fedeltà nel tempo all’associazione. Il premio Best Member viene invece assegnato a chi si è distinto nel corso dell’ultimo biennio, 2019/2020, per il proprio impegno all’interno dell’associazione, dedicando tempo e risorse per la crescita del settore e del ruolo associativo. Lo spazio Afidamp sarà per gli associati un punto di riferimento in fiera e costituirà un luogo di incontro e di relazione in cui approfondire tematiche attuali, con l’obiettivo di creare all’interno dello spazio fieristico un importante momento di confronto e di crescita professionale.

Per il programma degli eventi : www.afidamp.it/it/