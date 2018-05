“12° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici”

PATRIMONI PA net – il laboratorio fondato da FPA e TEROTEC – promuove il “12° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici”, che si terrà nell’ambito di “Forum PA 2018”, il 24 maggio 2018 dalle ore 11.30 alle 17.30.

Il Forum intende fornire un duplice contributo:

esplorare gli attuali scenari di sviluppo dei processi di gestione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali pubblici, analizzandone e interpretandone i problemi “aperti” e le dinamiche tendenziali;

individuare e porre in risalto le esperienze, le proposte ed i progetti più innovativi promossi e sviluppati in partnership tra Enti Pubblici (Amministrazioni Pubbliche centrali e locali ed Enti di Interesse Pubblico) ed operatori privati (imprese di servizi integrati di Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni, di finanza e gestione immobiliare, ecc.), segnalandoli come “practice” tra gli operatori pubblici e privati e favorendo così la diffusione di una nuova cultura/prassi manageriale settoriale.

In questa direzione, sono posti al centro del Forum i processi, i modelli, gli strumenti e i servizi innovativi per il management dei beni immobiliari, urbani e territoriali pubblici presentati direttamente attraverso le esperienze sul campo da parte di Enti Pubblici.

Esperienze, queste, selezionate e valutate da un’apposita Commissione di esperti come “Practice” innovative settoriali e, in quanto tali, presentate in questa sede e candidate come “nomination” all’assegnazione della 12a edizione del “Premio Best Practice Patrimoni”.Le “Best Practice” vincitrici verranno rese note e premiate nell’ambito del Forum in funzione delle rispettive valenze in termini di innovazione tecnica-organizzativa-procedurale, sostenibilità energetico-ambientale, impatto sui cittadini e potenziale trasferibilità, rispetto a due specifici ambiti di applicazione: la gestione e la valorizzazione di patrimoni immobiliari urbani territoriali.

Nella sessione pomeridiana del Forum, prima della cerimonia di conferimento del “Premio Best Practice Patrimoni”, si terrà il Convegno “GESTIRE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE. Il ruolo strategico dei servizi e della partnership pubblico-privato”. ll Convegno intende fornire un importante contributo a livello di conoscenza, confronto ed esperienze tra gli stakeholder pubblici e privati del settore rispetto al tema del ruolo e del supporto strategico che possono offrire i servizi di Facility & Energy Management e la partnership pubblico-privato per la gestione dei beni culturali, al fine di favorire sempre più adeguate condizioni di funzionamento, fruizione e valorizzazione, commisurate all’importanza di questo inestimabile patrimonio di cui è depositario il nostro Paese.

