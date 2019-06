Zanzara tigre: fondamentale la prevenzione

Uova di zanzara tigre (Foto: Appa Bolzano, E. Bucher)

Per limitare la proliferazione della zanzara tigre durante la stagione calda, è necessarioadottare fin dalla primavera misure adeguate, soprattutto evitare da maggio ad ottobre anche il minimo ristagno d’acqua all’aperto, sia su balconi, in cortili e giardini, ma anche in orti, parchi e cimiteri. Piccolissime quantità d’acqua possono trasformarsi in focolai di diffusione. Dove non sia possibile evitare ristagni d’acqua, ad esempio in pozzetti e tombini, è necessario utilizzare prodotti specifici contro le larve a cadenza regolare da aprile ad ottobre. Nell’applicazione di larvicidi devono essere adottate le misure precauzionali prescritte e seguite attentamente le istruzioni d’uso. Mentre nelle aree private la responsabilità è dei privati, sul suolo pubblico il trattamento spetta ai Comuni.

Consigli utili per evitare ogni ristagno d’acqua all’aperto:

eliminare i sottovasi oppure svuotarli regolarmente

svuotare gli annaffiatoi e i secchi e depositarli con l’apertura verso il basso

svuotare frequentemente gli abbeveratoi e le ciotole d’acqua

non lasciare piscine gonfiabili e giochi di plastica in giardino perché possono riempirsi di acqua piovana

smaltire correttamente vecchie bottiglie, lattine, vetri e sacchetti di plastica per evitare che si riempiano d’acqua piovana

svuotare regolarmente (almeno settimanalmente) i bidoni per l’irrigazione, chiuderli ermeticamente o coprirli con una rete a maglia fine (zanzariera)

non depositare pneumatici a cielo aperto

pulire regolarmente le grondaie e i tombini per permettere il deflusso dell’acqua piovana

dopo un acquazzone, eliminare gli eventuali ristagni d’acqua negli avvallamenti sui teli posti a copertura dei cumuli di materiale

al cimitero svuotare regolarmente vasi e altri contenitori d’acqua.

Nota bene: l’acqua stagnante di contenitori va svuotata sul prato e non nel tombino o nelle caditoie. Se nell’acqua sono presenti uova o larve, tra l’altro difficilmente visibili, potrebbero raggiungere il sistema fognario facilitando in questo modo la diffusione e proliferazione della zanzara tigre!

Ulteriori informazioni, tra cui anche alcuni consigli su come tutelarsi dalle punture della zanzara tigre, sono disponibili sul sito web dell’Appa Bolzano.