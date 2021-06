Webinar su gestione rifiuti, “la disinfestazione sostenibile”, UNI EN 16636

Il webinar gratuito, organizzato da AIDPI, vuole aggiornare le aziende che si occupano di Pest Management su tematiche attuali e di forte interesse per la loro crescita aziendale e professionale. L’appuntamento è da remoto il dalle Verrà presentata la revisione delle linee guida di gestione dei rifiuti che l’associazione ha steso nel 2019 per gli associati AIDPI.

Aprirà inoltre le porte ad un progetto che AIDPI ha avviato, la Disinfestazione Sostenibile con lo scopo di realizzare un protocollo per la erogazione dei servizi di disinfestazione che tenga conto della sostenibilità ambientale e della produzione alimentare biologica. A conclusione, il tema della UNI EN 16636, Norma di riferimento per il Pest Management che, su stimolo dell’associazione ed in collaborazione con l’ente di certificazione Rina Agroqualità, sarà a breve accreditata da Accredia.

PROGRAMMA

Revisione delle linee guida di gestione dei rifiuti

Relatore: Giovanni Tapetto (giurista ambientale e consulente AIDPI)

Presentazione dei progetto “La Disinfestazione Sostenibile”

AIDPI ha avviato il progetto per la realizzare un Protocollo per l’erogazione dei servizi di Pest Management che tenga conto della sostenibilità ambientale in relazione alle metodologie, alle attrezzature ed ai prodotti utilizzati, e al tempo stesso sia riconducibile al settore dell’alimentare biologico.

Relatori: Sergio Urizio e Stefano Bonetto (Audit in Italy)

UNI EN 16636: il valore aggiunto della certificazione accreditata

Ulteriore upgrade dei servizi di Pest Management certificati da Accredia

Relatori: Annamaria Urizio (consulente AIDPI) e Francesco Fiorente (consulente AIDPI)

A chiusura l’intervento dell’Ente di Certificazione Rina Agroqualità

Iscrizione sul sito di www.sinergitech.it.

Partecipazione gratuita previa registrazione

MAX 2 partecipanti per azienda