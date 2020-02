Corso di formazione per le aziende di Pest Management nel food

Sinergitech organizza l’11 e 12 marzo 2020 in Via Bruno Buozzi, 97 a Sesto San Giovanni (MI) un corso di formazione specializzata per le aziende di Pest Management che operano nel settore della produzione, distribuzione e somministrazione alimentare.

È un settore in continua evoluzione ed ampliamento, ed è indispensabile (oltre che utile) mantenersi aggiornati sulle nuove aree produttive e commerciali, basti pensare all’area “biologica” e alle sue trasformazioni.

È rivolto principalmente al personale tecnico ed operativo che vuole operare con professionalità mirata al Pest Management nelle aziende del settore Food, in cui sono in vigore Standard Alimentari (BRC, IFS, ISO 22000), veri e propri capisaldi della qualità.

PROGRAMMA

Rilevamento ed identificazione dei principali infestanti

Normativa cogente e gestione degli animali infestanti

Elementi per la valutazione dei rischi

Difesa integrata nelle industrie alimentari ­ Prevenzione ­ Monitoraggio ­ Tecniche di difesa

Funzione e ruolo della Normativa Volontaria nelle attività di Pest Control

Standard di certificazione nel settore alimentare ­ Diffusione ed evoluzione ­ Concetto di Due Diligenze

Impatto delle attività di Pest Control sulle certificazioni

Requisiti di Pest Control negli standard BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000 e ISO/TS 22002-1

Linee guida per le attività di Pest Management ­ BRC ­ IFS

Principali criticità delle attività di Pest Control in aziende certificate

Evoluzione del comparto “biologico nel Food: introduzione alla disinfestazione sostenibile

Norma UNI EN 16636 ­Processo di erogazione del servizio Competenze e requisiti degli operatori



https://www.sinergitech.it/corsi/