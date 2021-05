Sinergitech elegge il nuovo Consiglio di amministrazione

L’Assemblea di Sinergitech, riunitasi il 29.04 per approvare il Bilancio 2020, ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la Società nella impegnativa transizione successiva alla pandemia avviandola verso nuovi progetti. Sono stati confermati, in rappresentanza dei Soci operativi, Pasquale Massara, Vincenzo Colamartino e Dino Gramelllini, mentre sono stati eletti per la prima volta Cirillo Menini e Mauro Corradi. Confermati inoltre i rappresentanti dei Soci Finanziatori Daniela Pedrazzi e Giorgio Zanzani. Il C.d.A. nella sua prima riunione ha provveduto ad eleggere alla Presidenza Pasquale Massara e Vice Presidente Cirillo Menini.

“La risposta alla grave crisi che ha investito anche il nostro Paese con le profonde mutazioni economiche e sociali conseguite – afferma il neo-Presidente – non può che essere un ancor più forte e convinto impegno nel cambiamento e nella innovazione, da sempre obiettivi e contenuti della azione di Sinergitech”. Ed infatti la svolta che ha caratterizzato l’attività della Cooperativa dal 2018, portata avanti con molte difficoltà dalla precedente gestione, ha decisamente indirizzato l’attenzione e la strategia operativa verso gli orientamenti tecnici e scientifici che hanno portato il settore del Pest Management all’avanguardia nella sensibilità sanitaria ed ambientale.

“La Professionalità, che da sempre è la nostra bandiera – ha proseguito Massara – non è soltanto fondata sulla Formazione e sulla nostra esperienza in campo, ma garantisce quella Competenza operativa che troppo spesso risulta latitante, anche a livelli di responsabilità decisionale”. L’impegno e la competenza degli Imprenditori, affermati ed apprezzati dal Mercato e dalle Istituzioni, che compongono il nuovo Consiglio di Sinergitech, costituiscono un sicuro bagaglio per affrontare la più immediata transizione e proseguire quel cambiamento strutturale e strategico che la Cooperativa ha tempestivamente e positivamente posto in essere dall’avvento della pandemia. La “navigazione” proseguirà nel breve periodo ed avrà già un primo riscontro al termine dell’esercizio in corso, in costante affiancamento e coordinamento con A.I.D.P.I., anch’essa proiettata verso sempre più ambiziosi traguardi, nell’interesse degli Operatori del Pest Management e della Clientela pubblica e privata.