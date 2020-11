Sanificazione e ozono: A.N.I.D. chiarisce anche attraverso i media televisivi

Una delle funzioni fondamentali di A.N.I.D., l’Associazione di riferimento in Italia per i professionisti della disinfestazione, è anche quello di informare i cittadini, cioè gli utenti e beneficiari finali, di cosa significa “Pest Management”, “Pest Control”, “sanificazione”, ecc., di quali sono le specifiche e qualifiche necessarie in possesso delle aziende e ditte proponenti tali servizi, per non incappare in operatori poco onesti o non in grado di fornire i risultati sperati, magari mettendo anche a rischio la salute e alterando l’equilibrio dell’habitat con pratiche non ecocompatibili ed utilizzando prodotti non adatti.

Se ne sono accorte, soprattutto in questo momento di crisi epidemica, le più importanti redazioni televisive nazionali, che da mesi invitano A.N.I.D., nella figura del Presidente Marco Benedetti, a confrontarsi con i giornalisti e a rispondere alle domande dei cittadini per fare chiarezza sui diversi temi legati alla sanificazione.

Tra gli ultimi interventi di Benedetti, in ordine di tempo, quello alla trasmissione “Mi manda Rai Tre” dell’11 novembre e quello a “Striscia la notizia” del 16 novembre scorsi. Nell’intervista a “Mi manda Rai Tre” si è chiarito il concetto e le caratteristiche della sanificazione, dando indicazioni utili a chi vuole o deve usufruire di tale servizio. Intervento che, oltre a permettere di avere i giusti parametri per individuare sul mercato gli operatori qualificati, ha dato anche indicazioni importanti, basilari, per la gestione e il mantenimento delle aree già sanificate, tema quest’ultimo fondamentale per dare consapevolezza ma anche serenità nel vivere quotidiano del nostro habitat.

Nell’intervento a “Striscia la notizia”, il Presidente, rispondendo a Max Laudadio, autore del servizio dedicato alla vendita di ozonizzatori e alle aziende che garantiscono l’eliminazione del Covid-19 e la mancanza di rischi per l’uso anche domestico degli apparecchi in questione, ha ribadito il concetto, come A.N.I.D. sta comunicando dall’inizio del fenomeno delle proposte di vendita indiscriminate di ozonizzatori o di servizi di ozonizzazione, che, ad oggi, l’ozono essendo una molecola generata in “situ” attraverso dei macchinari ozonizzatori, è in fase di validazione da parte dell’ECHA (l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) e pertanto attualmente non può essere utilizzato come sanificante o disinfettante degli ambienti, poiché tutte le sostanze che vantano attività nei confronti dei virus, devono essere autorizzate dal Ministero della Salute. Il solo impiego attualmente autorizzato dell’ozono, negli ambienti, è come igienizzante! Ancora più interessante è vedere sul sito dell’ECHA le indicazioni di pericolo di questa molecola per capire il livello di attenzione che si dovrebbe adottare.

L’uso da parte di personale non formato, addirittura in ambiente domestico, risulta pericoloso, viste le caratteristiche di instabilità del gas.