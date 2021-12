Rina Services e AIDPI ottengono l’accreditamento della UNI EN 16636

Se la Certificazione di uno Standard importante e significativo per la professionalità delle Imprese di Disinfestazione costituisce non solo uno strumento per migliorare la propria qualità, ma anche e soprattutto una indiscutibile garanzia di sistema per la propria Clientela, l’operato dei Certificatori deve avere tutte le prerogative della serietà, della affidabilità, del controllo autorevole ed oggettivo.

A.I.D.P.I. ha sempre caratterizzato il proprio impegno sul fronte di una professionalità delle Imprese di Disinfestazione documentata e possibilmente certificata e più volte ha rivolto l’invito a tutti i diversi Enti di operare correttamente ed obiettivamente sia in fase di prima certificazione che in fase di sorveglianza. Non restava che una alternativa obbligata e più volte promessa: l’intervento di ACCREDIA, Ente normativamente deputato al controllare i Controllori, cioè gli Enti di Certificazione.

Nella Norma UNI EN 16636 l’Associazione dei Disinfestatori Professionali è sempre stata impegnata, attiva e determinata: ne sono palese testimonianza l’azione svolta dapprima nel supporto alla costruzione ed alla pubblicazione della UNI EN 16636:2015 e successivamente nella difesa di una Certificazione autenticamente corretta e oggettiva.

Anche la pubblicazione della Prassi di Riferimento UNI 86/2020, che implementa ed integra la stessa normativa è frutto dell’iniziativa assunta da A.I.D.P.I. Così è stato necessario, per quanto appena detto, per affermare un livello indiscutibile di professionalità di Impresa, alzare l’asticella della prova da superare, e così l’Associazione si è attivata per ricercare un Ente di Certificazione che avesse il medesimo intento e potesse attraverso le proprie competenze, ottenere l’accreditamento. L’Ente di certificazione che ha risposto all’appello e si mosso in tal senso è Rina Services che ha raggiunto nel mese di novembre il significativo traguardo dell’accreditamento ACCREDIA per lo standard UNI EN 16636.

Grazie a questo obiettivo è ora possibile accedere alla certificazione UNI EN 16636, svolta dall’Ente di Certificazione accreditato RINA Services, permettendo così di incrementare il livello di qualifica delle Imprese di Pest Management per la tutela e garanzia della più esigente clientela della Filiera Alimentare.