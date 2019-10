Produttivo incontro tra A.I.D.P.I., ASSOAMBIENTE e Ministero dell’Ambiente

Per la prima volta una delegazione di A.I.D.P.I., Associazione Italiana Disinfestatori Professionali, è stata ricevuta, il 2 Ottobre scorso, dando inizio ad un rapporto di collaborazione e confronto con il Ministero dell’Ambiente, e specificatamente con la Divisione II – Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nella persona del Coordinatore Responsabile Dott. Sergio Cristofanelli, assistito dal Dott. Marco Porrega.

Per FISE ASSOAMBIENTE erano presenti la Dott.ssa Letizia Nepi e la Dott.ssa Chiara Leboffe, mentre, per A.I.D.P.I., il Presidente Vincenzo Colamartino ed il Tesoriere Pasquale Massara, assistiti dal Dott. Giovanni Tapetto ,Consulente sulla materia.

Nel corso dell’incontro è stata riscontrata la necessità di avviare un’ampia analisi delle attività e delle tipologie dei servizi compresi nelle attività di Disinfestazione e Derattizzazione, allo scopo di individuare la tipologia e la classificazione dei rifiuti che da esse derivano. Questa analisi si rende in particolare necessaria, in quanto l’attuale normazione generale di riferimento per la gestione dei rifiuti non individua specificatamente le attività e le tipologie dei rifiuti in esame, pertanto è imprescindibile un lavoro di approfondimento interpretativo per poter inquadrare correttamente le stesse.

Nepi e Leboffe hanno posto in evidenza come il tema della tipicità e dell’eterogeneità dei rifiuti prodotti dal Pest Control implichi un ampio spettro di situazioni gestionali, mentre la delegazione di A.I.D.P.I. ha da parte sua sottolineato il ruolo che l’Impresa Professionale deve assumere nella gestione dei propri rifiuti: su questo tema l’impegno verso una Disinfestazione Sostenibile riveste una priorità strategica fondamentale.

Il Presidente Colamartino ha presentato la prima edizione di un Protocollo Rifiuti, pubblicato con la collaborazione di Tapetto, che rappresenta una prima fase di un sistema di linee guida da approfondire ed integrare in collaborazione con Istituzioni ed Enti di competenza.

Cristofanelli ha espresso vivo interesse alle problematiche sottoposte, riconoscendo la specificità delle attività svolte ed apprezzamento per la documentazione prodotta da ASSOAMBIENTE e da A.I.D.P.I., che verrà esaminata e valutata con attenzione particolare. Ha quindi accolto l’idea un vero e proprio percorso di accreditamento basato sulla individuazione di possibili linee di protocollo operativo, anche coinvolgendo gli Istituti dedicati al controllo e comunque interlocutori significativi, come ad esempio ISPRA.

I presenti hanno condiviso tale metodologia di lavoro ed è stato ipotizzato un percorso programmato che possa portare ad una prima redazione del protocollo nella prossima primavera.

Cristofanelli ha inoltre accettato cortesemente l’invito rivoltogli da A.I.D.P.I. a partecipare al FORUM DISINFESTANDO il prossimo 5 e 6 marzo a Roma, che potrà essere l’occasione per presentare i risultati di questo comune lavoro.