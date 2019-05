Gestione fitosanitaria nelle aree extra-agricole, il punto della situazione

Il 10 giugno, a Bologna, un seminario organizzato da Sinergitech.

Sinergitech Ambiente e Aidpi – Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, hanno organizzato per il prossimo 10 giugno, a Bologna (viale della Fiera 8, Sala Poggioli) il seminario di approfondimento monotematico “Gestione fitosanitaria in aree extra-agricole: stato attuale e prospettive per un approccio integrato e sostenibile”. Il seminario ha l’obiettivo di fare il punto della situazione sull’attuazione del Piano d’Azione Nazionale nelle aree extra-agricole, con particolare riferimento agli ambiti pubblici o di pubblico accesso.

Il programma

L’inizio è previsto per le 8.45, con la registrazione dei partecipanti. I lavori veri e propri incominciano alle 9, con saluti e introduzione all’evento. Alle 9.15, “Gestione sostenibile dei parassiti del verde urbano” fra quadro normativo, Pan e risvolti operativi con Francesco Fiorente, consulente Pest Management. Alle 9.45 è la volta del “Pan e gestione sostenibile delle aree extra-agricole: l’esperienza dell’Emilia Romagna”, con Nicoletta Vai, del servizio fitosanitario emiliano. Alle 10.15, le azioni di controllo della Regione Emilia Romagna sui fitosanitari”, con Danila Tortorici, del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica dell’Emilia Romagna, mentre alle 10.45 Massimo Bariselli, sempre del Fitosanitario, parlerà di infestanti vecchi e nuovi nel verde urbano.

Dopo il break caffè, un esempio applicativo di difesa integrata in area urbana: processionaria del pino (ore 11.45, con Agostino Busatto di Vebi); si va poi dalle parti delle api, con la loro tutela, di cui parla Roberto Ferrari (CAA “Nicoli”). Sempre dal CAA “G. Nicoli”, Romeo Bellini approfondirà la “Lotta alle zanzare in ambiente urbano (ore 13.10). Alle 13.35 Andrea Pellegatta di Assofloro ci introduce alla “Lotta biologica” basata sull’impiego di insetti antagonisti. L’evento è rivolto alle imprese di disinfestazione professionali, a vivaisti, manutentori del verde, consulenti e distributori di prodotti fitosanitari, tecnici della PA.

Per iscriversi: www.sinergitech.it