Numerose le adesioni a PestMed Expo di A.N.I.D

I 6.000 mq2 del quartiere fieristico di Bologna Fiere, suddivisi in due padiglioni, sono già praticamente tutti prenotati dai tanti espositori PestMed Expo che si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2021.

L’appuntamento si preannuncia un grande successo anche scorrendo i nomi delle aziende, enti e personalità che hanno aderito e stanno confermando la partecipazione, con, inoltre, anche presenze di caratura internazionale, rendendo l’evento A.N.I.D. il punto di riferimento imperdibile per il comparto della disinfestazione e sanificazione professionale in Italia.

Il grande interesse internazionale è testimoniato sia dalla partecipazione come espositori di aziende provenienti da diversi Paesi, come la Germania, l’Ungheria, la Francia e la Gran Bretagna, sia con l’interesse manifestato da stakeholders, aziende, enti di diverse nazionalità europee ed extraeuropee.

Il comitato organizzatore, in sinergia con Avenue Media, partner dell’evento per gli aspetti tecnico-logistici, commerciali e per la segreteria organizzativa, sta lavorando alacremente alla definizione degli eventi che all’interno della manifestazione offriranno un ampio spazio per aggiornamenti, dibattiti, focus sugli argomenti legati al comparto della disinfestazione e sanificazione di maggiore rilevanza, anche alla luce degli ultimi accadimenti pandemici. Logicamente verranno seguite tutte i le direttive anti Covid al momento in atto, per la totale sicurezza dei partecipanti ed espositori.

www.pestmed.it