Lotta alla zanzara, emergenza da affrontare assieme

Fare il punto della situazione della diffusione e dello stato dell’arte della lotta alla proliferazione della zanzara attraverso un confronto interprofessionale. E’ questo l’intento che l’Associazione Imprese di Disinfestazione Professionali Italiane (AIDPI) realizza il 2 e 3 dicembre 2021.

Una due giorni di studio e formazione che si terrà all’interno del Palacongressi di Rimini, ma con possibilità anche di seguire in lavori in remoto, che vuole coinvolgere le parti, istituzioni, enti, associazioni e privati, per definire lo stato dell’arte e una road map per le prospettive future di questa importante azione di tutela della salute pubblica.

Durante il seminario “Gestione integrata e sostenibile della zanzara” si farà il punto della situazione degli sviluppi dei prodotti e delle tecniche per il monitoraggio e il controllo larvicida ed adulticida delle zanzare, con focus dedicato anche al l’impiego dei prodotti repellenti, passando dai mutamenti climatici fino ad arrivare al ruolo dei controlli di qualità sui servizi di disinfestazione. Il tutto senza dimenticare l’importante e non banale impatto di tutte queste attività di controllo delle zanzare sulla biodiversità. Saranno così illustrate le esperienze regionali e locali di prevenzione e lotta con i progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, le nuove e sempre più innovative tecniche applicabili e gli strumenti per qualificare maggiormente le Imprese professionali di disinfestazione.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO