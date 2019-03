L’innocenza della zanzara

Da qualche settimana in libreria un romanzo giallo scritto a quattro mani da uno psicologo che ha inventato un personaggio molto particolare, Roberto Russo, sicuramente stravagante ma dotato di un intuito da far invidia ai più noti investigatori. In una ridente provincia marchigiana un delitto sembra perfetto, ma una mamma zanzara diventa “un testimone involontario”.

Tanti indizi e poche certezze, dietro alla morte di una ragazza si cela un mistero che solo un insetto potrà svelare. Le molteplici relazioni che si intrecciano come fili sottili nel mondo animale sono i simboli di un ecosistema moderno dove uomini e zanzare sembrano essersi alleati per tracciare profili psicologici capaci di svelare il mistero della morte.

Ritorna sulla scena del crimine Roberto Russo questa volta animato da una collaborazione tra due scrittori d’eccezione, lo psicologo Raniero Bastianelli, autore del primo episodio, e l’entomologo esperto di zanzare Claudio Venturelli. Le due esperienze messe insieme permeano le pagine, il profilo dei personaggi e lo svolgersi degli accadimenti. Un connubio tra scienza e narrativa, ironia e suspense, in un giallo in piena regola.

Edizione InEdit edizioni – info@ineditedizioni.it

Marzo 2019

Costo di copertina 15,00 euro