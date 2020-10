L’11ª Conferenza A.N.I.D: un grande successo, anche in modalità on-line

“Al termine delle due intense giornate di lavori dell’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D., svoltasi in modalità da remoto seguendo le direttive del DPCM del 18 ottobre scorso, non possiamo che essere più che soddisfatti del risultato ottenuto, dell’interesse suscitato e della consistenza dei contenuti esposti – dice Marco Benedetti, Presidente di A.N.I.D., al termine della conferenza dal titolo: “Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione”– e devo ringraziare Avenue Media, agenzia che ci ha supportato nella regia tecnica e nell’organizzazione dell’evento”. Come evidente, scorrendo il programma degli interventi, i temi trattati erano di grande interesse per tutti coloro che, professionisti, aziende, enti gestori e amministrazioni pubbliche operano o sono utenti finali del comparto dell’Integrated Pest Management, della sanificazione e sanizzazione; stakeholder che hanno risposto con una grande partecipazione, anche se nell’impossibilità di svolgimento dell’evento in presenza.

Nella prima giornata di lavori sono state trattate tematiche legate, nella sessione di apertura dal titolo “Gli Attori della Qualità”, alla gestione degli infestanti in ambito alimentare, con interventi del Presidente A.N.I.D. Marco Benedetti, che ha aperto i lavori, di Pasquale Trematerra (Università degli Studi del Molise), di Francesco Bonicelli (Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna), di Francesco Salieri (Responsabile qualità Area Fresco INALCA SPA), di Silvano Natalini (Servizio Veterinario e Sanità Animale – AUSL Bologna), di Paolo Bonilauri (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia), di Paolo Guerra (Consigliere ANID); mentre nella seconda sessione, dal titolo “Il Ruolo di ANID per il Riconoscimento Professionale”, hanno dato il loro contributo, trattando del tema della certificazione, della riconoscibilità delle competenze professionali e della formazione per il raggiungimento delle stesse, Monica Biglietto (Referente ANID in CEPA), Rossella Laface (Sales coordinator CEPAS), Lorenzo Toffoletto (Consigliere ANID). La sessione della seconda giornata, dal titolo “Emergenza Terremoto”, con la presentazione di interessantissime case history ha visto le relazioni di Eleonora Bertolani (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna), Raffaele Bove ed Edoardo Grieco (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche in Campania – ASL Salerno), Davide Di Domenico (Biologo – Entomologo Ph.D – Libero professionista), Maurizio Ferraresi e Antonio Gelati (ASL Modena) e Giovanni Poglayen (Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Università degli Studi di Bologna).

Il Presidente Benedetti ha chiuso i lavori con l’invito a PestMed Expo, importante evento internazionale di A.N.I.D., previsto a Bologna Fiere dal 17 al 19 febbraio 2021.

