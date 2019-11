Infezione da virus Zika segnalate in Francia

Sono tre i casi di infezione da virus Zika segnalati dalle autorità sanitarie francesi al 30 ottobre 2019 con inizio dei sintomi ad agosto 2019, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. I pazienti sono residenti nello stesso quartiere della città Hyères (Var, Francia).

Questa coincidenza spazio-temporale suggerisce che l’infezione sia stata trasmessa da vettori localmente, costituendo, per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’evidenza della prima segnalazione di casi di infezione da virus Zika trasmessi da Aedes albopictus in Europa.

L’ ECDC sottolinea che, con l’abbassarsi delle temperature nei mesi autunnali, le condizioni ambientali diventeranno progressivamente meno favorevoli alla trasmissione da vettore, per cui il rischio per la popolazione è da considerarsi basso.

