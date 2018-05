Il pest management mondiale si incontra in Portogallo a giugno

Per la terza volta, il Global Summit per la disinfestazione, per la salute pubblica e la sicurezza alimentare torna in Europa a giugno.

Il luogo è l’Hotel Miragem nella deliziosa località portoghese di Cascais, a soli 25 minuti di treno dalla capitale, Lisbona. Dalla sera di lunedì 4 giugno fino a mercoledì 6 giugno i delegati avranno la possibilità di ascoltare esperti del settore su problemi emergenti di sanità pubblica e sicurezza alimentare.

Altrettanto importanti saranno le opportunità per fare rete e condividere esperienze. Come afferma il Presidente della Confederazione delle associazioni europee per la gestione dei parassiti (CEPA), Henry Mott: “La prevenzione degli infestanti e la gestione dei parassiti sono problemi globali. Nella mia esperienza, nessuna azienda, né individuo ha tutte le risposte ed è per questo che riunirsi per discutere dei problemi e condividere le soluzioni è così prezioso. Le conoscenze condivise portano a un successo condiviso. ”

L’evento è organizzato congiuntamente dall’associazione americana, dalla National Pest Management Association (NPMA) e da CEPA.

www..npmapestworld.org