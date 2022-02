I lunedì di AIDPI

Tra gli obiettivi che AIDPI, Associazione Imprese Professionali Italiane, si pone c’è quello di affiancare le aziende nella continua crescita professionale, anche in questo momento di difficoltà.

Da qui l’idea di proporre un ciclo di appuntamenti formativi e di approfondimento in merito a tematiche che consentano di rimanere costantemente aggiornati, non solo per ciò che concerne il Pest Management ma anche per la crescita personale e aziendale.

Ogni webinar, si terrà in orario 15.30-17.30. Si comincia con : “UNI EN 16636: il valore aggiunto della certificazione accreditata” il 7 febbraio mentre il 14 febbraio l’argomento è: “ Il tuo successo passa dalla ricerca e selezione del personale”.

Entrambi i webinar sono a carattere gratuito. Per approfondimenti: