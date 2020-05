Grande interesse per PestMed Expo, l’evento di ANID nel 2021

Si sta lavorando alacremente alla edizione 2021 di PestMed Expo, l’evento di A.N.I.D. dedicato ai professionisti del Pest Management dell’Area del Mediterraneo, che si svolgerà nei padiglioni di Bologna Fiere dal 17 al 19 febbraio prossimi.

Evento che sta già dimostrando la bontà del progetto e l’interesse da parte del mondo del “Pest”, testimoniato dal successo che stanno ottenendo le vendite degli spazi espositivi, con il quasi totale esaurimento delle aree ancora disponibili, a nove mesi dall’inaugurazione. In fase di preparazione anche gli eventi che animeranno i tre giorni della manifestazione, che non vuole essere solo una importante fiera di settore, ma un momento fondamentale di incontro, di scambio reciproco, di formazione e crescita per gli stakeholders del comparto, nazionale ed internazionale.

Tra i temi trattati, logicamente, avrà uno spazio importante il purtroppo noto COVID-19, e PestMed farà da “raccoglitore” delle esperienze e delle azioni che enti, amministrazioni pubbliche e private, comunità scientifiche hanno svolto per la lotta alla pandemia.

Ma i contenuti a cui si sta lavorando sono diversi, e permetteranno ai professionisti della sanificazione, disinfestazione e disinfezione di poter conoscere tecnologie e prodotti, di poter prenotare incontri “B2B” nell’area dedicata “lounge”, dove incontrare potenziali clienti/partners/fornitori nella tranquillità di spazi organizzati ad hoc, o di seguire presentazioni, workshop ed eventi di aziende, enti e organizzazioni di settore nelle sale convegni e arena.

“Sarà un evento totalmente nuovo rispetto a quanto già organizzato in Italia relativamente al nostro settore – ci spiega Marco Benedetti, Presidente di A.N.I.D. – dove saranno organizzati eventi, oltre a quelli istituzionali curati da A.N.I.D., che permetteranno non solo di acquisire dati e conoscenze tecniche innovative e contemporanee, ma anche creare veri e propri “tavoli di lavoro” dove siederanno rappresentanti di Enti Certificatori, Amministrazioni Pubbliche, aziende, Università, per discutere di diverse tematiche, compresa, logicamente, quella del COVID-19. Vi aspettiamo tutti per questo grande momento di confronto e crescita”.

Per info: www.pestmed.it