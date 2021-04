“Gli infestanti nelle industrie alimentari- La Gestione sulle Derrate e nell’Industria”,

Le profonde trasformazioni a cui si è assistito negli ultimi anni relativamente alle normative, alle tecnologie e ai prodotti impiegabili per la protezione antiparassitaria nelle industrie alimentari e sulle stesse derrate immagazzinate, la crescente sensibilità del consumatore circa la sicurezza alimentare e la richiesta di prodotti non contaminati da residui chimici, hanno suggerito la realizzazione di questo Volume dedicato a “Gli Infestanti nelle Industrie Alimentari – La Gestione sulle Derrate e nell’Industria”, opera di Luciano Süss e Paolo Guerra, due Autori che da tempo sono particolarmente attivi in questo speci­fico settore non hanno certo bisogno di presentazioni.

Nello sviluppo degli argomenti in materia antiparassitaria qui considerati, e per le conoscenze degli Autori, vengono prese in considerazione le fasi che caratterizzano le principali ­ filiere alimentari, dallo stoccaggio delle materie prime, alle fasi della logistica e del trasporto internazionale via nave e via container, sino alle fasi della trasformazione, conservazione e successiva distribuzione degli alimenti.

Dopo un approfondimento sulla Biologia e l’Etologia delle specie infestanti di maggior rilevanza, corredato di numerose fotogra­fie, vengono trattate le normative che hanno influenzato il settore dell’igiene e della gestione degli infestanti in ambito alimentare, al quale segue una ampia panoramica sui metodi di prevenzione strutturale ed impiantistica, sui metodi per l’uso di feromoni da impiegare per il monitoraggio degli attacchi parassitari, sulle tecniche di campionamento delle derrate, sui metodi di lotta chimica e sull’applicazione delle più recenti tecniche di controllo biologico ed ecosostenibile come le atmosfere modi­ficate, il controllo delle temperature (calore), le tecniche confusionali e l’utilizzo di organismi ausiliari (insetti utili) per l’effettuazione della lotta biologica.

Questa Opera può rappresentare un valido ed aggiornato riferimento per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) così come per coloro che sono chiamati, a vario titolo, ad operare in questo contesto come i Consulenti, gli Auditor e gli Ispettori addetti al controllo uf­ficiale. Non per ultimo, il compendio delle metodologie di prevenzione, di controllo e di lotta può essere un indispensabile riferimento per le Aziende di servizio coinvolte nella moderna gestione degli infestanti nel settore alimentare.

Gli infestanti nelle industrie alimentari

La gestione sulle derrate e nell’industria-Riconoscimento, modalità di prevenzione, monitoraggio e lotta

Codice ISBN

9788886817585

Pagine

280

Autori

Luciano Süss e Paolo Guerra

Editore

Avenue Media srl