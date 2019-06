Giornata mondiale della sensibilizzazione alla disinfestazione

Il 6 giugno è la Giornata mondiale della sensibilizzazione alla disinfestazione: istituita nel 2017, nota anche come “World pest day”, è giunta quindi alla terza edizione. L’iniziativa, promossa unitamente da CPCA, FAOPMA, NPMA e CEPA, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo sull’importanza che riveste al giorno d’oggi la disinfestazione.

Anche quest’anno, quindi, ANID ( Associazione Nazionale Imprese Disinfestazione) si propone quale parte attiva nel sostenere l’iniziativa, continuando nell’opera di informazione avviata e proseguendo nell’azione intrapresa con le Istituzioni per giungere quanto prima al riconoscimento ufficiale della professione. I servizi del disinfestatore sono divenuti ormai ausili indispensabili negli ambiti più svariati, dalla protezione delle produzioni alimentari alla prevenzione dei rischi per la salute umana e degli animali, passando per la difesa dell’ambiente.

Pertanto A.N.I.D. ha supportato quelle attività che dessero risalto alla giornata di sensibilizzazione così come è stato fatto per l’evento che si tiene a Noto.

www.disinfestazione.org