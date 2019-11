Gestione e controllo dei Culicidi: seminario internazionale

Come già anticipato in una notizia precedente, si svolgerà al PalaCongressi di Ravenna, il 21 e 22 novembre prossimi, un Seminario internazionale che esaminerà e approfondirà il problema delle infestazioni da Culicidi e delle conseguenti ricadute: dall’emergenza sanitaria alla salvaguardia dell’ambiente e del benessere sociale.

Si metteranno a confronto tutti gli interlocutori e stakeholders coinvolti, per una più ampia e oggettiva conoscenza delle realtà e delle possibili strategie di intervento.

Nella prima giornata interverranno realtà nazionali con lo scopo di ricercare modalità operative sul piano normativo (Piani di Gestione Nazionali, Regionali ed Ordinanze sindacali) più omogenee e documentate che tengano conto: dei vincoli normativi centrali, delle realtà locali, della professionalità delle Imprese, delle modalità di impiego dei prodotti e delle attrezzature, e delle innovazioni tecniche; così da migliorare il controllo pubblico sulla operatività e muoversi in direzione di uno sviluppo sostenibile.

Il secondo giorno saranno coinvolti in prevalenza i Paesi dell’area mediterranea-adriatica impegnati sul medesimo fronte. Interverranno rappresentanti di: Grecia, Croazia, Serbia, Francia, Spagna e Svizzera. Si cercherà di porre le basi per una rete internazionale che supporti l’integrazione di impegni e responsabilità istituzionali, scientifiche, sociali e professionali, nell’ottica di una maggiore collaborazione condivisa orientata alla sostenibilità ambientale e al benessere sociale.

La segreteria organizzativa dell’evento è condotta da Sinergitech Ambiente, in collaborazione con l’Associazione delle Imprese della Disinfestazione Professionali Italiane (AIDPI) e col Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli” di Crevalcore (l’autorità numero uno in Italia quando si parla di zanzare), col supporto del Comune di Ravenna, del Multicentro CEAS e col sostegno delle maggiori realtà dell’industria del pest control.

Chiusura iscrizioni il 17 novembre.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA DEFINITIVO