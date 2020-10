Ecco temi dell’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D. a Bologna

La corretta gestione degli infestanti in situazioni emergenziali (terremoti, alluvioni, ecc.) è un tema di fondamentale importanza, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo attualmente, in cui dopo eventi sismici catastrofici come l’ultimo sisma in Centro Italia assistiamo, a livello globale, ad una pandemia senza precedenti.

Quest’ultima emergenza ha portato in evidenza molte situazioni di gestione del Pest Control, soprattutto negli ambienti urbanizzati, assolutamente non corrette e, anzi, rischiose per la salute pubblica e dannose per l’ambiente. In particolare, A.N.I.D., nel programma degli interventi dell’11ª Conferenza Nazionale che si terrà a Bologna (UnaHotels Bologna Fiera) nei giorni 20 e 21 ottobre prossimi, ha inserito alcune relazioni che portano testimonianze e valutazioni circa il rapporto imprescindibile tra gestione degli infestanti e professionalità e formazione degli operatori del Pest Control e, più in generale, del Pest Management.

Tra gli interventi previsti:

“La gestione degli infestanti nel settore alimentare: la professionalità, i requisiti e le competenze delle aziende che forniscono il servizio”, relatore Paolo Guerra (Consigliere ANID);

“European New Green Deal, quale risvolto sull’impiego dei biocidi ed il ruolo del CEPA”, relatrice Monica Biglietto (Referente ANID in CEPA);

“Certificazione di competenze dei professionisti della disinfestazione”, relatrice Rossella Laface (Sales coordinator CEPAS);

“Trained professional: la proposta di ANID per il riconoscimento della professionalità del disinfestatore”, relazione di Lorenzo Toffoletto (Consigliere ANID).

Interventi che sicuramente portano contributi importanti per una sempre maggiore consapevolezza, sia da parte degli operatori del Pest Management, ma anche da parte degli utenti finali (privati, aziende, enti pubblici), della necessità di altissima preparazione e formazione professionale da parte dei PCO. Per ulteriori informazioni e per partecipare all’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D. “Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione”

