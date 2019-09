I Disinfestatori Professionali a Palazzo Chigi

Il 29 agosto scorso una rappresentanza di A.I.D.P.I., l’Associazione italiana delle Imprese della Disinfestazione Professionale, ha incontrato la Segreteria della Presidenza del Consiglio, negli uffici di Palazzo Chigi.

Sono stati rappresentati ed esaminati gli impegni qualificanti della azione associativa, e specificatamente la sostenibilità, la formazione professionale e l’inserimento di nuova occupazione.

Su questi argomenti si è registrata una ampia convergenza di valutazione ed una concreta disponibilità ad elaborare e pianificare progetti e/o tavoli di lavoro con le parti interessate, a cominciare dai Ministeri dell’Ambiente, della Salute e del Lavoro, con iniziative articolate anche a livello regionale e locale.

La Segreteria A.I.D.P.I. presenterà, sugli argomenti in questione, specifiche schede conoscitive e programmatiche agli Uffici Governativi, per procedere poi alla possibile pianificazione di fattibilità, non appena risolto, da parte loro, l’impegnativo momento di costituzione del nuovo Governo.

L’incontro è stato concordemente giudicato opportuno, utile e costruttivo.

