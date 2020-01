Disinfestando Forum: un po’ di ordine e tanta innovazione

Gli organizzatori di “ Disinfestando Forum 2020” fanno sapere che il termine per l’iscrizione è il 1 marzo. Come già annunciato il Forum si terrà all’Auditorium Antonianum di Roma il 5 e 6 marzo.

Tra rassegne, dibattiti ed esperienze pratiche, i protagonisti del settore rifletteranno su svariati argomenti: dalla gestione nel controllo dei roditori alla diffusione delle infestazioni di termiti; dalle innovazioni tecnologiche ai nuovi mercati.

L’evento sarà infatti l’occasione per mettere ordine nella gestione del controllo dei roditori: dalla moltitudine di prodotti presenti sul mercato alla evanescente e nebulosa normativa fino alla definizione del Disinfestatore Professionale Formato, e altro ancora. Si parlerà anche della sperimentazione di metodologie alternative, più efficaci e sostenibili, che – grazie all’innovazione tecnica sempre in evoluzione – non sono così lontane e difficili da realizzare. E, ancora, si tratterà il fenomeno delle infestazioni di Termiti – che si stanno diffondendo in Italia, nonostante si credeva fossero confinate nei Paesi Americani – e dei nuovi mercati da affrontare, come il mondo del Food Biologico, in grande espansione, ma specifico ed esigente.

Ecco il programma della due giorni nel dettaglio:

Giovedì 5 marzo 2020

9.00 Registrazione partecipanti

9.45 NORMAZIONI, PROBLEMATICHE REGOLAMENTARI, ETICHETTATURA

Stato di attuazione del Reg. 528/2012 “Regolamento biocidi”: evoluzione e problematiche I derattizzanti nel mercato italiano: censimento, formulazioni, modalità d’uso ed etichette.Difformità e conseguenze nelle modalità operative. Dossier riepilogativo. Compatibilità del permanent baiting nella moderna visione del Pest Control La gestione dei rifiuti della derattizzazione: presentazione delle Linee Guida A.I.D.P.I. in collaborazione con ASSOAMBIENTE ed il Ministero dell’Ambiente e del Trattamento del Territorio e del Mare Metodi non convenzionali e strategie innovative nel controllo dei roditori

13.00 Pausa pranzo

14.15 Ripresa interventi

Il controllo volatili: normazione, problematiche e soluzioni evolutive Tavola rotonda “Il Pest Control tra rischi percepiti e rischi reali”: confronto tra Operatori e Consumatori condotto da Donatello Sandroni, giornalista e divulgatore scientifico L’evoluzione della UNI EN 16636: il follow-up della Prassi di Riferimento UNI – A.I.D.P.I. Il Disinfestatore Professionale Formato – trained professional: aspettando il certificato

17:00 Chiusura giornata

Venerdì 6 marzo 2020

9:15 GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI RODITORI SINANTROPICI

La individuazione e la gestione della resistenza: stato delle conoscenze sulla resistenza agli anticoagulanti in Italia Utilizzo di dispositivi con controllo da remoto per la gestione dei roditori Le zoonosi tramesse dai roditori. Il monitoraggio della resistenza e dei vettori di zoonosi nei servizi di Pest Control L’uso di foto-trappole: un’opportunità per il controllo dei roditori

11:15 Pausa caffè

11:45 Ripresa interventi

Una realtà emergente e complicata: le termiti Il Food Biologico: un’opportunità per la Disinfestazione Sostenibile. Linee guida Introduzione all’utilizzo di fumigazioni

13:45 Chiusura lavori

Iscrizioni aperte sul sito: www.sinergitech.it